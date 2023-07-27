Скостили срок и экс-главе Кюрдамира

На заседании под председательством судьи Хафиза Насибова решение Апелляционного суда было изменено. Согласно постановлению, срок отбывания наказания Джейхуна Джафарова был сокращен до 4 лет 6 месяцев.

Напомним, глава Кюрдамира был задержан в 2020 году в ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В отношении Джейхуна Джафарова было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Он был осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, позже срок наказания снизили до 6 лет.

Отметим, несколько дней назад был освобожден экс-глава Исполнительной власти Евлаха Годжа Самедов. По словам адвоката, его подзащитный был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Годжа Самедов был арестован в 2019 году. Экс-главу Исполнительной власти, обвиняемого в должностных преступлениях, приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.