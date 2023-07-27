Скостили срок и экс-главе Кюрдамира
В Верховном суде была рассмотрена жалоба бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова.
На заседании под председательством судьи Хафиза Насибова решение Апелляционного суда было изменено. Согласно постановлению, срок отбывания наказания Джейхуна Джафарова был сокращен до 4 лет 6 месяцев.
Напомним, глава Кюрдамира был задержан в 2020 году в ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В отношении Джейхуна Джафарова было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Он был осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, позже срок наказания снизили до 6 лет.
Отметим, несколько дней назад был освобожден экс-глава Исполнительной власти Евлаха Годжа Самедов. По словам адвоката, его подзащитный был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Годжа Самедов был арестован в 2019 году. Экс-главу Исполнительной власти, обвиняемого в должностных преступлениях, приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.