Украинским депутатам и чиновникам запретили выезжать за границу

Источник издания в Офисе президента Украины говорит, что некоторые депутаты и чиновники «потеряли связь с реальностью». «Соответствующие же органы» станут «очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее». Помимо этого он добавил, что «особо скандальные люди» за нерабочую поездку за границу могут лишиться мандата и получить повестку в военкомат.

«Украинская правда» также пишет о появившейся на днях неподтвержденной информации, согласно которой на пограничные посты разослали указание, предписывающее не выпускать из страны депутатов и чиновников. В Госпогранслужбе изданию не подтвердили ее и сказали, что руководствуются действующим законодательством.

Ранее, в середине июля, главу комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Аристова заметили в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа», от которой был избран Аристов, сказал, что если эта информация подтвердится, то депутату будет грозить потеря мандата, после чего в этот же день Аристов сам сложил с себя депутатские полномочия.