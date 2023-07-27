Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в России

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре сегодня произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Подозреваемого в организации взрыва на НПЗ в Самаре задержали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала «112», устройство заложил 42-летний Сергей О., который работал электриком на предприятии.

Акционерное общество «Куйбышевский НПЗ» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, предприятие работает с 1945 года. С мая 2007 года завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Завод специализируется на выпуске моторного топлива.