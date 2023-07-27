Американские источники: Путин не хочет говорить с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин проигнорировал запросы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предлагавшего провести переговоры о продлении зерновой сделки, из которой вышла Россия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова дипломатов и аналитиков.

В последние недели Эрдоган не раз говорил, что хочет поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, позволявшего вывозить украинское продовольствие из портов на Черном море. Пока что президенты Турции и России не общались по телефону. По словам дипломатов, власти Турции пытаются решить этот вопрос по другим каналам связи с Кремлем.

По словам собеседников WSJ, Россия отказалась от продления зерновой сделки после того, как Эрдоган якобы «разозлил» российские власти. В июле Эрдоган решил вернуть Украине защитников «Азовстали», в том числе командиров «Азова», которые по условиям соглашения с Россией должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, отметили аналитики и дипломаты, Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки РФ начала практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, которую использовали при зерновой сделке. Минобороны РФ объявило 19 июля, что будет считать военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Украины.