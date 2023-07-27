Сахиль Бабаев выслушал жителей Закаталы и Балакена
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Закатальском районе жителей Закатальского и Балакенского районов.
Перед приемом С.Бабаев и глава исполнительной власти Закатальского района Мубариз Ахмедзаде посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны.
Граждане обратились по вопросам, связанным с различными видами социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, пособиями, а также с инвалидностью, участием в реабилитационных услугах и программах активной занятости, жильем и т.д.
Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, и по результатам принимались соответствующие меры.
Граждан зарегистрировали для участия в реабилитационных и социальных услугах, программах активной занятости (самозанятость, социальная работа, профессиональное обучение) на основании их запросов. Гражданам, обратившимся с вопросами, были даны подробные разъяснения по актуальным темам.