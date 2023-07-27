Сахиль Бабаев выслушал жителей Закаталы и Балакена

19:41

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Закатальском районе жителей Закатальского и Балакенского районов.

Перед приемом С.Бабаев и глава исполнительной власти Закатальского района Мубариз Ахмедзаде посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны. Граждане обратились по вопросам, связанным с различными видами социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, пособиями, а также с инвалидностью, участием в реабилитационных услугах и программах активной занятости, жильем и т.д.