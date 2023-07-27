Азербайджанский олигарх Керим Бабаев и его сыновья находятся под судом что происходит?
Дело азербайджанского олигарха Керима Бабаева и двух его сыновей находится на рассмотрении военного гарнизонного суда Ростова-на-Дону. В 2021 году ФСБ России арестовала Бабаева и его сыновей, владевших с начала 2000-х годов в Ростовской области несколькими крупными торговыми центрами и множеством других коммерческих объектов.
Ранее, в апреле 2021 года, были арестованы глава администрации Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко, а также сыновья Бабаева, Эдуард и Вадим. Самому Кериму Бабаеву удалось тогда скрыться, однако в ноябре 2021 года он добровольно сдался следствию.
Олигарх, его сыновья, а также Виталий Борзенко обвиняются в создании преступной группы, осуществлявшей незаконный захват земель вдоль съезда с трассы Ростов-Москва, незаконном строительстве на них торговых центров, уклонении от уплаты налогов и в других преступлениях.
Керим Бабаев считался крупным бизнесменом с обширными связями, в том числе, с влиятельными людьми в Азербайджане. Российские СМИ даже назвали его «Ростовским Березовским».
В ходе операции по «раскулачиванию» Бабаева были закрыты четыре принадлежащих ему крупных торговых центров «Алмаз», «Атлант», «Овощной» и «Строительный», вследствие чего сотни азербайджанцев, работавшие на этих рынках, остались не у дел. И хотя «кейс» Бабаева и других обвиняемых был направлен в суд в декабре 2022 года, судебные слушания начались только несколько дней назад.
На состоявшемся вчера очередном заседании суда Кериму Бабаеву было предъявлено еще одно обвинение: по версии следствия, бизнесмен был организатором нелегальной миграции из Таджикистана и Азербайджана и создал для неё общежития на принадлежащих ему торговых рынках.
По словам прокурора, в хостелах Аксайского района Ростовской области, владельцем которых обвинение считает Керима Бабаева, полицейские выявили граждан Азербайджана и Таджикистана с просроченными визами.
Следственная группа представила материалы, по которым в бизнесе Бабаева участвовали заместитель главы Аксайского района Иван Ситько, начальник отдела потребительского рынка Аксайского района Андрей Ремизов и другие чиновники.
По версии следствия, в суде описывались схемы, по которым подсудимые забирали нужные им земли и заработали на этом 395 миллионов рублей.
Адвокаты сыновей Керима Бабаева настаивали на домашнем аресте для своих подзащитных, поскольку оба являются отцами малолетних детей. Однако ни предложенные залоги, ни медицинские документы, ни другие смягчающие обстоятельства не повлияли на решение судьи оставить обвиняемых в тюрьме.
Сам Керим Бабаев все обвинения в свой адрес отрицает.
Знакомство с материалами следствия вызывает немало вопросов. Главным образом, непонятно, почему власть и правоохранительные органы Ростовской области только в 2021 году «обратили внимание», что рынки Керима Бабаева, на которых работают десятки тысяч человек, и которые функционируют без малого двадцать лет, являются «нелегальными»?
Николай Сухомлинов, один из адвокатов, защищающих семью Бабаевых, говорит, что этот вопрос остается открытым и обращает внимание суда на то, что среди фигурантов дела нет высокопоставленных лиц, поскольку следствие ограничилось привлечением к уголовной ответственности лишь нескольких младших чиновников Аксайской районной администрации.
Хотя совершенно очевиден и не нуждается в доказательствах тот факт, что высокопоставленные чиновники Ростовской области просто не могли не знать о захвате больших территорий и строительстве на них крупных торговых центров...