Эльяс Шафиев, собкор 20:05

Дело азербайджанского олигарха Керима Бабаева и двух его сыновей находится на рассмотрении военного гарнизонного суда Ростова-на-Дону. В 2021 году ФСБ России арестовала Бабаева и его сыновей, владевших с начала 2000-х годов в Ростовской области несколькими крупными торговыми центрами и множеством других коммерческих объектов. Ранее, в апреле 2021 года, были арестованы глава администрации Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко, а также сыновья Бабаева, Эдуард и Вадим. Самому Кериму Бабаеву удалось тогда скрыться, однако в ноябре 2021 года он добровольно сдался следствию. Олигарх, его сыновья, а также Виталий Борзенко обвиняются в создании преступной группы, осуществлявшей незаконный захват земель вдоль съезда с трассы Ростов-Москва, незаконном строительстве на них торговых центров, уклонении от уплаты налогов и в других преступлениях.

Керим Бабаев считался крупным бизнесменом с обширными связями, в том числе, с влиятельными людьми в Азербайджане. Российские СМИ даже назвали его «Ростовским Березовским». В ходе операции по «раскулачиванию» Бабаева были закрыты четыре принадлежащих ему крупных торговых центров «Алмаз», «Атлант», «Овощной» и «Строительный», вследствие чего сотни азербайджанцев, работавшие на этих рынках, остались не у дел. И хотя «кейс» Бабаева и других обвиняемых был направлен в суд в декабре 2022 года, судебные слушания начались только несколько дней назад. На состоявшемся вчера очередном заседании суда Кериму Бабаеву было предъявлено еще одно обвинение: по версии следствия, бизнесмен был организатором нелегальной миграции из Таджикистана и Азербайджана и создал для неё общежития на принадлежащих ему торговых рынках. По словам прокурора, в хостелах Аксайского района Ростовской области, владельцем которых обвинение считает Керима Бабаева, полицейские выявили граждан Азербайджана и Таджикистана с просроченными визами. Следственная группа представила материалы, по которым в бизнесе Бабаева участвовали заместитель главы Аксайского района Иван Ситько, начальник отдела потребительского рынка Аксайского района Андрей Ремизов и другие чиновники.