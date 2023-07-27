Азербайджанские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Еврофестивале в Словении

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в словенском Мариборе сегодня завершились индивидуальные соревнования по дзюдо.

В заключительный день личного турнира азербайджанский дзюдоист Аслан Коцоев (90 кг) завоевал золото. Он поочередно победил соперников из Косово, Латвии, Хорватии и Грузии.

Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) стал серебряным призером. Он одолел оппонентов из Германии, Греции, Черногории, но в финале уступил турецкому дзюдоисту.

В предыдущие дни соревнований чемпионами стали Вусаля Гаджиева (48 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг), серебро завоевал Сулейман Шукюров (73 кг), а бронза на счету Нихада Мамишова (50 кг), Айхана Мирзазаде (55 кг), Магомеда Мусаева (60 кг) и Джасура Ибадлы (66 кг).

Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завоевали на Еврофестивале 9 медалей – 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.