Спецпредставитель президента о восстановлении Карабаха

К концу 2023 года объем средств, потраченных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, достигнет 12 миллиардов манатов. Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Эмин Гусейнов указал, что освобожденные от оккупации территории имеют большой сельскохозяйственный, экономический и туристический потенциал, и после завершения процесса восстановления этот потенциал будет широко использоваться.