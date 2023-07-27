В Кабмине обсудили пробки в Баку. Али Асадов дал поручения
В пятницу, 28 июля, под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Транспортного координационного совета.
Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, на заседании обсуждались улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры в Азербайджане, решение проблемы пробок в Баку, повышение доступности общественного транспорта и оптимизация системы управления общественным транспортом, развитие Бакинского метрополитена, обеспечение безопасности дорожного движения и другие вопросы.
Был заслушан доклад председателя Совета, министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева.
В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики были проведены презентации по реализации программ трансформации транспортной мобильности и оценки потенциала Бакинского метрополитена.
Были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур по совершенствованию и организации эффективной работы транспортной системы в стране, особенно в Баку, даны соответствующие поручения.