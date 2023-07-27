Евросоюз ввел новые санкции против России: подробности

Совет Европейского союза 28 июля ввел санкции против 7 россиян и 5 компаний, причастных к распространению дезинформации о российском вторжении в Украину. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует «Украинская правда».

Согласно сообщению, новые ограничительные меры Евросоюза касаются семи физических и пяти юридических лиц РФ, ответственных за кампанию по манипулированию информацией под названием RRN («Последние достоверные новости», Recent Reliable News).

Кампания предусматривала распространение пророссийской пропаганды через фейковые сайты и аккаунты в соцсетях, имитирующие известные СМИ и правительственные порталы европейских государств.

Санкции введены против Inforos – связанной с российской военной разведкой компании, которая контролирует более 270 фейковых сайтов с пророссийской пропагандой, и трех ее основателей.

Под ограничения попали автономная некоммерческая организация «Диалог», созданная властями Москвы и тесно связанная с администрацией президента РФ, Институт русской диаспоры, а также «Агентство социального проектирования» и «Структура национальных технологий» – российские ИТ-компании, вовлеченные в кампанию RRN, и их представители.