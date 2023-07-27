Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, 28 июля, что жители Украины «ненавидят» президента России Владимира Путина, так как «хотят» себе такого же лидера.

«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин, а у них все время те, кого им дает Запад. Это Фрейд, понимаете», — цитируют российские СМИ Захарову.

Захарова считает, что «ненависть украинцев» к Путину объясняется именно скрытым их желанием о таком же президенте.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что населению Украины якобы надоел президент, который «выполняет указания» из Вашингтона и зачитывает речи по присланной оттуда «бумажке».