Захарова вспомнила Фрейда: украинцы хотят, чтобы «Путин у них был президентом» видео
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, 28 июля, что жители Украины «ненавидят» президента России Владимира Путина, так как «хотят» себе такого же лидера.
«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин, а у них все время те, кого им дает Запад. Это Фрейд, понимаете», — цитируют российские СМИ Захарову.
Захарова считает, что «ненависть украинцев» к Путину объясняется именно скрытым их желанием о таком же президенте.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что населению Украины якобы надоел президент, который «выполняет указания» из Вашингтона и зачитывает речи по присланной оттуда «бумажке».
Zakharova, spokesperson for Russian foreign affairs ministry: Ukrainians hate Putin because they secretly want him for president. pic.twitter.com/xaUD63NM77— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 28, 2023