CityNet впервые в Азербайджане предоставляет интернет со скоростью 10 Гбит/с

Компания первой в Азербайджане создала необходимую инфраструктуру для внедрения технологии XGPON. Благодаря XGPON пользователи услуг CityNet получат быстрый интернет со скоростью до 10 Гбит/с.

Передовой интернет-провайдер Азербайджана CityNet сделал интернет-соединение своих индивидуальных и корпоративных клиентов более быстрым и качественным.

С технологией XGPON клиенты смогут наслаждаться видеозвонками, онлайн-просмотром фильмов, играми, а также другими возможностями, пользуясь бесперебойным и качественным интернетом.

При помощи этой технологии компания CityNet, обеспечивающая высокоскоростное и надежное обслуживание пользователей, продолжает вносить свой вклад в развитие бизнеса и улучшения качества обслуживания клиентов.

Напомним, CityNet является первым провайдером, внедрившим технологию XGPON в Азербайджане.

Постоянно развивающийся интернет-провайдер CityNet предоставляет высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.