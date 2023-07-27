Нахчыванских депутатов собирают на внеочередную сессию
Созвана внеочередная сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Решение об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.
Внеочередная сессия пройдет 1 августа. Согласно решению в повестку дня внеочередной сессии включены девять вопросов: внесение изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики «О бюджете Нахчыванской Автономной республики на 2023 год»; внесение изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год»; внесение изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики «О бюджете фонда страхования от безработицы на 2023 год»; отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики; утверждение «Внутреннего устава Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики»; принятие закона Нахчыванской Автономной Республики «О комитетах Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики»; принятие закона Нахчыванской Автономной Республики «О правилах этического поведения депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики»; утверждение нового состава комитетов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики; утверждение указа председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.