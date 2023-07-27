Украинское контрнаступление наконец-то может добиться успеха. На фронт подтянулись силы, вооруженные западной техникой, которые ломают «русские зубы дракона». Об этом пишет Foreign Policy.

Согласно сообщению издания, еще в июне на фронт подтянулись основные подразделения, обученные на Западе, в том числе 47-я артиллерийская бригада и 47-я механизированная бригада.

Поскольку эти войска столкнулись с плотными минными полями, «зубами дракона» и зонами поражения артиллерией, Киев воздержался от отправки других крупных подразделений, обученных Западом, таких как 10-й оперативный корпус.

Как отмечает издание, в четверг украинские военные подтвердили, что их подразделения начали продвигаться на южном направлении, несмотря на мощные оборонительные укрепления россиян. Это свидетельствует о том, что украинцы привлекли резервы. Основным маршрутом атаки, похоже, является более глубокое продвижение в захваченные районы Запорожской области, которая граничит с Азовским морем.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы «постепенно продвигаются» к Азовскому морю. Российские военные блогеры подтвердили, что Украина заняла село Старомайорское, возможно, с целью разделить захваченные РФ районы Донецкой и Запорожской областей.