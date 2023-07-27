Кадыров назначил своего зятя главой Минсельхоза

Глава Чечни Рамзан Кадыров сменил министра сельского хозяйства республики. Вместо своего племянника Ибрагима (Якуба) Закриева, который возглавил «Данон Россия», он назначил зятя — Висхана Мацуева. О назначении Кадыров сообщил в телеграм-канале.

Мацуев — муж старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой. До назначения на новую должность он был министром имущественных и земельных отношений. Еще раньше — начальником миграционного управления МВД по Чечне. Его отец Зелимхан Мацуев был другом и охранником Рамзана Кадырова.

Племянника Кадырова Закриева главой «дочки» французской компании Danone назначил президент РФ Владимир Путин. Он уже побывал в московской штаб-квартире Danone, чтобы встретиться с сотрудниками и осмотреть свой новый актив, рассказал Bloomberg знающий об этом человек.