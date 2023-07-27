Полиция в Баку арестовала организатора религиозного шествия с участием детей
В Баку арестован Эльгюн Мирзоев, который организовал в поселке Савалан религиозное шествие с участием 11 несовершеннолетних детей и поделился соответствующей записью в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» все религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, святилищах и на принадлежащих им территориях.
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