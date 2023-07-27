Сенсационное расследование: как российские спецслужбы наступают на постсоветском пространстве

Ага Гасымлы, собкор 21:54

Власти Молдовы, противостоящие активной работе российских спецслужб, объявили о высылке из страны за шпионаж 18 российских дипломатов и 27 технических сотрудников посольства Российской Федерации в Кишиневе. Отметим, что этому дипломатическому скандалу предшествовало совместное расследование журналистов молдавского Jurnal TV и международного интернет-сайта The Insider, по данным которого крыша посольства России в Кишиневе служила техническим центром для прослушки телефонных разговоров молдавских политиков, иностранных дипломатов, а также для перехвата разговоров на частотах местных полицейских радиостанций. После того, как журналистское расследование было опубликовано, посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в МИД Молдовы для объяснений.

Расследование выявило также присутствие в посольстве России засекреченных офицеров связи из Управления военной разведки (ГРУ) и Службы внешней разведки (СВР), имеющих тесные связи с хакерскими группами, ответственными за взлом электронных писем таких фигур в мировой политике, как Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Хиллари Клинтон. Активность на крыше российского посольства в Кишиневе постоянно растёт, сопровождаясь периодическим появлением загадочных фигур. Она особенно заметна в преддверии президентских или парламентских выборов, а также во время визитов в Молдову иностранных делегаций. Примечательно, что пик оживления пришелся на май нынешнего года, когда правительственные сети Молдовы подверглись кибератаке, в результате чего были скомпрометированы тысячи секретных документов, а также на дни, предшествовавшие проведению в Кишиневе саммита Евросоюза. Jurnal TV и The Insider смогли идентифицировать на крыше посольства России 1 июня, когда проходил саммит ЕС, офицера военного атташата Павла Якунина, который в действительности отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве и с приемным центром космической разведки в подмосковных Ватутинках. В журналистском расследовании сообщается, что Молдову в качестве «туристов» периодически посещают сотрудники радиоразведки ГРУ, часть из которых являются специалистами по прослушке телефонов и взломам компьютерных сетей. В их числе был Сергей Королев, работавших в 2016 году под дипломатической «крышей» в консульстве РФ в Сан-Франциско и высланный из США в числе 34 сотрудников дипмиссии.

Появлялся в Кишиневе и Александр Чикуров, сотрудник Главного центра специальной службы Министерства обороны РФ (так называемая, в/ч 26165), который называют хакерским отделом ГРУ. Кстати, в 2017 году, именно в/ч 26165, расположенная в Москве на Комсомольском проспекте дом № 20, стояла за действиями хакерской группой APT28 («Fancy Вear»), которая «засветилась» при попытке взломать серверы Демократической партии США и сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а позже во взломе почты предвыборного штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и нескольких депутатов Бундестага. А в 2018 году четверо офицеров из этой загадочной в/ч были депортированы из Нидерландов за попытку взломать компьютерные сети «Организации по запрещению химического оружия». О сути шпионского инцидента в Молдове корреспонденту haqqın.az рассказал Владимир Торик - специализирующийся на расследованиях журналист объединения RISE Moldova, а также участник «Проекта по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP). «Журналисты Jurnal TV и The Insider выяснили, что на крыше посольства России в Кишиневе установлены десятки антенн и «тарелок», принимающих сигналы спутниковой телефонии, - подтвердил Торик. - Но мне сложно верифицировать, действительно ли на крыше посольства было установлено шпионское оборудование, посредством которого осуществлялись прослушка или перехват разговоров государственных структур Молдовы». Касаясь роли и влияния российских спецслужб на Республику Молдова, журналист отметил, что за последние пять лет российские спецслужбы периодически проводили в республике специальные операции.

«В частности, - говорит Торик, - они посредством разного рода политтехнологов координировали деятельность некоторых известных молдавских политиков как на местных, так и на президентских выборах. С 2015 года в Молдову из Москвы под разными «крышами» стали приезжать политтехнологи, которые консультировали пророссийских политиков, принимавших участие в выборах. Так было на местных выборах 2019 года, на президентских 2020-го и на парламентских 2021-го. Базовые данные о реальной ситуации в Молдове они получали от агентов российских спецслужб». Владимир Торик утверждает, что OCCRP идентифицировала эти группы политтехнологов еще в 2020 году и посвятила этому серию журналистских расследований, одна из которых называлась «Кремлинович». «Этот секретный никнейм журналисты-расследователи обнаружили в тайном чате на мобильном телефоне действовавшего тогда президента Молдовы Игоря Додона, - пояснил Торик. – Журналистам удалось заполучить его смартфон и выяснить, что в 2020 году президент Додон пользовался никнеймом «Кремлинович» для контактов с людьми, связанными с российскими спецслужбами. Во время его выдвижения на второй президентский срок мы обнаружили в окружении Додона российского «политтехнолога» Юрия Гудилина, помогавшего пророссийским партиям молдавских социалистов в нескольких избирательных кампаниях, и в том числе, в президентской кампании 2020 года. В штабе Додона Гудилин работал «политкосультантом», хотя в России он официально числился «сотрудником компании по обслуживанию электросетей». Однако в США Юрий Гудилин известен, как офицер ФСБ, включенный в октябре 2022 года в компании с еще двумя «политтехнологами», Ольгой Грак и Леонидом Гониным, в санкционный список за причастность к тайным операциям Кремля в Молдове с целью оказать влияние на её внутреннюю политику и исход выборов 2020 и 2021 годов». По словам Торика, российские спецслужбы прямо или опосредовано оказывали влияние на правящие партии Молдовы, на руководство парламента и даже на президентов страны, тайно участвуя во многих избирательных кампаниях. Интересно, что в 2020 году в составе группы российских политтехнологов в Кишинев приезжала психолог-гипнотизер, которая перед важными телевизионными выступлениями вводила Игоря Додона в эриксоновский транс.

«Эриксоновский транс — это такой вид гипноза, когда человек находится в сознании, но при этом полностью управляем, - пояснил Торик. – Видимо, именно так московские «консультанты» помогали Додону сохранить самообладание в предвыборных теледебатах. В результате утечки, в руки журналистов попала докладная записка Генерального штаба Министерства обороны России, содержавшая информации о том, что в администрации президента России есть «Отдел Молдовы». Впрочем там, скорее всего, есть отделы Азербайджана, Казахстана, Армении, других постсоветских республик, которые функционируют под ничем не примечательным названием «Управление по региональным и культурным связям при президенте РФ». Однако неформальными сотрудниками этого отдела являются действующие работники российских спецслужб. К примеру, в 2020 году молдавским отделом руководил полковник ФСБ Игорь Маслов, контакты которого журналисты обнаружили в телефоне Додона. На примере, Молдовы можно рассмотреть, как российские спецслужбы работают на постсоветском пространстве. Известно, что «Отдел Молдовы» в Кремле получает информацию от агентурной сети в Кишиневе и других городах, которую использует при курирование молдавских политиков в высшем эшелоне власти. В это же Управление стекается информация от 5-го отдела ФСБ и российского ГРУ. Кстати, в прошлом году мы опубликовали расследование «Кураторы Молдовы в ФСБ», в котором детально раскрыли схему влияния ФСБ на Молдову, действия кураторов спецслужб, работу агентов и пр. Информация спецслужб охватывает наиболее важные аспекты политической жизни Молдовы, состояние ее экономики, морально-психологической ситуации в стране… Тезис о том, что спецслужбы на постсоветском пространстве являются основным инструментом «мягкой силы», был прописан в докладной записке одного из экспертов, готовившего документ для Генштаба МО России». Владимир Торик утверждает, что в недрах Кремле открыто называют деятельность спецслужб одним из наиболее эффективных инструментов влияния России. «В Кремле считают, что Запад влияет на процессы в различных странах посредством некоммерческих организаций, а Россия - работой спецслужб, - говорит Торик. – Такая вот, по-советски топорная политика Москвы. Правда, в той же докладной записке был сделан вывод о необходимости внести в нее изменения на постсоветском пространстве, а также подчеркнута важность создания пророссийских или лояльных к России неправительственных организаций». По словам журналиста, вся деятельность бывшего президента Молдовы Игоря Додона направлялась инструкциями российских спецслужб.