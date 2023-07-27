Сенсационное расследование: как российские спецслужбы наступают на постсоветском пространстве
Власти Молдовы, противостоящие активной работе российских спецслужб, объявили о высылке из страны за шпионаж 18 российских дипломатов и 27 технических сотрудников посольства Российской Федерации в Кишиневе.
Отметим, что этому дипломатическому скандалу предшествовало совместное расследование журналистов молдавского Jurnal TV и международного интернет-сайта The Insider, по данным которого крыша посольства России в Кишиневе служила техническим центром для прослушки телефонных разговоров молдавских политиков, иностранных дипломатов, а также для перехвата разговоров на частотах местных полицейских радиостанций.
После того, как журналистское расследование было опубликовано, посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в МИД Молдовы для объяснений.
Расследование выявило также присутствие в посольстве России засекреченных офицеров связи из Управления военной разведки (ГРУ) и Службы внешней разведки (СВР), имеющих тесные связи с хакерскими группами, ответственными за взлом электронных писем таких фигур в мировой политике, как Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Хиллари Клинтон.
Активность на крыше российского посольства в Кишиневе постоянно растёт, сопровождаясь периодическим появлением загадочных фигур. Она особенно заметна в преддверии президентских или парламентских выборов, а также во время визитов в Молдову иностранных делегаций. Примечательно, что пик оживления пришелся на май нынешнего года, когда правительственные сети Молдовы подверглись кибератаке, в результате чего были скомпрометированы тысячи секретных документов, а также на дни, предшествовавшие проведению в Кишиневе саммита Евросоюза.
Jurnal TV и The Insider смогли идентифицировать на крыше посольства России 1 июня, когда проходил саммит ЕС, офицера военного атташата Павла Якунина, который в действительности отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве и с приемным центром космической разведки в подмосковных Ватутинках.
В журналистском расследовании сообщается, что Молдову в качестве «туристов» периодически посещают сотрудники радиоразведки ГРУ, часть из которых являются специалистами по прослушке телефонов и взломам компьютерных сетей. В их числе был Сергей Королев, работавших в 2016 году под дипломатической «крышей» в консульстве РФ в Сан-Франциско и высланный из США в числе 34 сотрудников дипмиссии.
Появлялся в Кишиневе и Александр Чикуров, сотрудник Главного центра специальной службы Министерства обороны РФ (так называемая, в/ч 26165), который называют хакерским отделом ГРУ.
Кстати, в 2017 году, именно в/ч 26165, расположенная в Москве на Комсомольском проспекте дом № 20, стояла за действиями хакерской группой APT28 («Fancy Вear»), которая «засветилась» при попытке взломать серверы Демократической партии США и сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а позже во взломе почты предвыборного штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и нескольких депутатов Бундестага.
А в 2018 году четверо офицеров из этой загадочной в/ч были депортированы из Нидерландов за попытку взломать компьютерные сети «Организации по запрещению химического оружия».
О сути шпионского инцидента в Молдове корреспонденту haqqın.az рассказал Владимир Торик - специализирующийся на расследованиях журналист объединения RISE Moldova, а также участник «Проекта по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP).
«Журналисты Jurnal TV и The Insider выяснили, что на крыше посольства России в Кишиневе установлены десятки антенн и «тарелок», принимающих сигналы спутниковой телефонии, - подтвердил Торик. - Но мне сложно верифицировать, действительно ли на крыше посольства было установлено шпионское оборудование, посредством которого осуществлялись прослушка или перехват разговоров государственных структур Молдовы».
Касаясь роли и влияния российских спецслужб на Республику Молдова, журналист отметил, что за последние пять лет российские спецслужбы периодически проводили в республике специальные операции.
«В частности, - говорит Торик, - они посредством разного рода политтехнологов координировали деятельность некоторых известных молдавских политиков как на местных, так и на президентских выборах. С 2015 года в Молдову из Москвы под разными «крышами» стали приезжать политтехнологи, которые консультировали пророссийских политиков, принимавших участие в выборах. Так было на местных выборах 2019 года, на президентских 2020-го и на парламентских 2021-го. Базовые данные о реальной ситуации в Молдове они получали от агентов российских спецслужб».
Владимир Торик утверждает, что OCCRP идентифицировала эти группы политтехнологов еще в 2020 году и посвятила этому серию журналистских расследований, одна из которых называлась «Кремлинович».
«Этот секретный никнейм журналисты-расследователи обнаружили в тайном чате на мобильном телефоне действовавшего тогда президента Молдовы Игоря Додона, - пояснил Торик. – Журналистам удалось заполучить его смартфон и выяснить, что в 2020 году президент Додон пользовался никнеймом «Кремлинович» для контактов с людьми, связанными с российскими спецслужбами. Во время его выдвижения на второй президентский срок мы обнаружили в окружении Додона российского «политтехнолога» Юрия Гудилина, помогавшего пророссийским партиям молдавских социалистов в нескольких избирательных кампаниях, и в том числе, в президентской кампании 2020 года. В штабе Додона Гудилин работал «политкосультантом», хотя в России он официально числился «сотрудником компании по обслуживанию электросетей». Однако в США Юрий Гудилин известен, как офицер ФСБ, включенный в октябре 2022 года в компании с еще двумя «политтехнологами», Ольгой Грак и Леонидом Гониным, в санкционный список за причастность к тайным операциям Кремля в Молдове с целью оказать влияние на её внутреннюю политику и исход выборов 2020 и 2021 годов».
По словам Торика, российские спецслужбы прямо или опосредовано оказывали влияние на правящие партии Молдовы, на руководство парламента и даже на президентов страны, тайно участвуя во многих избирательных кампаниях. Интересно, что в 2020 году в составе группы российских политтехнологов в Кишинев приезжала психолог-гипнотизер, которая перед важными телевизионными выступлениями вводила Игоря Додона в эриксоновский транс.
«Эриксоновский транс — это такой вид гипноза, когда человек находится в сознании, но при этом полностью управляем, - пояснил Торик. – Видимо, именно так московские «консультанты» помогали Додону сохранить самообладание в предвыборных теледебатах. В результате утечки, в руки журналистов попала докладная записка Генерального штаба Министерства обороны России, содержавшая информации о том, что в администрации президента России есть «Отдел Молдовы». Впрочем там, скорее всего, есть отделы Азербайджана, Казахстана, Армении, других постсоветских республик, которые функционируют под ничем не примечательным названием «Управление по региональным и культурным связям при президенте РФ».
Однако неформальными сотрудниками этого отдела являются действующие работники российских спецслужб. К примеру, в 2020 году молдавским отделом руководил полковник ФСБ Игорь Маслов, контакты которого журналисты обнаружили в телефоне Додона. На примере, Молдовы можно рассмотреть, как российские спецслужбы работают на постсоветском пространстве. Известно, что «Отдел Молдовы» в Кремле получает информацию от агентурной сети в Кишиневе и других городах, которую использует при курирование молдавских политиков в высшем эшелоне власти.
В это же Управление стекается информация от 5-го отдела ФСБ и российского ГРУ. Кстати, в прошлом году мы опубликовали расследование «Кураторы Молдовы в ФСБ», в котором детально раскрыли схему влияния ФСБ на Молдову, действия кураторов спецслужб, работу агентов и пр. Информация спецслужб охватывает наиболее важные аспекты политической жизни Молдовы, состояние ее экономики, морально-психологической ситуации в стране… Тезис о том, что спецслужбы на постсоветском пространстве являются основным инструментом «мягкой силы», был прописан в докладной записке одного из экспертов, готовившего документ для Генштаба МО России».
Владимир Торик утверждает, что в недрах Кремле открыто называют деятельность спецслужб одним из наиболее эффективных инструментов влияния России.
«В Кремле считают, что Запад влияет на процессы в различных странах посредством некоммерческих организаций, а Россия - работой спецслужб, - говорит Торик. – Такая вот, по-советски топорная политика Москвы. Правда, в той же докладной записке был сделан вывод о необходимости внести в нее изменения на постсоветском пространстве, а также подчеркнута важность создания пророссийских или лояльных к России неправительственных организаций».
По словам журналиста, вся деятельность бывшего президента Молдовы Игоря Додона направлялась инструкциями российских спецслужб.
«Будучи президентом Молдовы, он и его партия социалистов строили избирательные кампании на тезисах об опасности захвата страны иностранцами, - утверждает Торик. - Они предупреждали сограждан об угрозах со стороны некоммерческих организаций, получающих финансирование от Запада. В то же время, сам Додон настойчиво выступал за сближение Молдовы с Россией. Но после ухода в 2021 году он возглавил новую неправительственную организацию «Молдавско-российский деловой союз», утвердил себе зарплату, в десять раз превышающую его президентский оклад, и полностью перешел на «содержание» околокремлевских бизнесменов. Мы обнаружили шесть банковских платежей на общую сумму 300.000 долларов, поступившие из России на счет НПО Додона. При этом почти каждый транш, переведенный из Москвы, совпадал либо с антизападными, либо с пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников».
По словам эксперта, работая в неправительственном секторе, Додон окружил себя людьми, которые плотно работали с российскими «политтехнологами», и которых власти США включили в санкционный список за участие в операциях Кремля и попытки вмешательства в молдавские выборы.
«К примеру, заместителем Игоря Додона в «Молдавско-российский деловой союз» из России прислали некоего Вадима Юрченко, - говорит журналист. - По данным наших источников, этот человек является сотрудником аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ, то есть, 5-го отдела ФСБ РФ. Можно сказать, что Юрченко - человек спецслужб, присматривающий за Додоном. Короче, куда ни взгляни, во всех политических проектах России обязательно проступают уши спецслужб. Для постсоветской России это уже стиль, этакий «модус операнди», в рамках которого любым более или менее ответственными политическими проектом в России обязательно должны руководить офицеры спецслужб».