Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в Гяндже

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла граждан в Гяндже.

Перед приемом Сабина Алиева посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи.

Затем омбудсмен в Центре Гейдара Алиева в индивидуальном порядке приняла граждан, заслушала их обращения.

Некоторые вопросы были решены на месте, другие вопросы взяты на контроль и для их решения будут направлены в соответствующие государственные структуры.