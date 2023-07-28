Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан в Гяндже
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла граждан в Гяндже.
Перед приемом Сабина Алиева посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи.
Затем омбудсмен в Центре Гейдара Алиева в индивидуальном порядке приняла граждан, заслушала их обращения.
Некоторые вопросы были решены на месте, другие вопросы взяты на контроль и для их решения будут направлены в соответствующие государственные структуры.
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