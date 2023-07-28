США «крайне обеспокоены» военным сотрудничеством России и Северной Кореи

США выразили «крайнюю» обеспокоенность по поводу военного сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом информирует «Голос Америки».

«Мы по-прежнему крайне обеспокоены», – заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель, комментируя контакты министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньяне.

«Поддержка жестокой агрессивной войны России против Украины со стороны КНДР в виде публичных заявлений, в виде поставок оружия, о которых мы говорили, – все это иллюстрирует дестабилизирующую и безответственную роль [Северной Кореи] в международных делах».

Патель заявил, что Россия поддерживает незаконные северокорейские программы разработки вооружений, блокируя дополнительные меры в Совете Безопасности ООН и участвуя в мероприятиях в Пхеньяне с демонстрацией этих вооружений.