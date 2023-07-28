Видео падения ракеты в Таганроге
Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят момент падения украинской ракеты в Таганроге. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным российского телеграм-канала Mash, на видео головная часть ракеты С-200 длиной около метра и весом в 220 кг.
Минобороны России ранее заявило, что удар был нанесен «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ведомство утверждало, что российская система ПВО обнаружила и перехватила украинскую ракету в воздухе, а на Таганрог упали ее обломки.