Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что предварительно россияне ударили по Днепру двумя баллистическими ракетами «Искандер».

Отмечается, что пострадавшие - четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации.

«Подтверждено пять травмированных лиц в результате российского удара по многоэтажке в Днепре», - говорится в сообщении.

Число пострадавших в Днепре возросло до пяти человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости!» — резко отреагировал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Днепре под обстрел попали многоэтажка и здание Службы безопасности Украины.

* * * 22:33

Вечером пятницы, 28 июля, в украинском городе Днепр прогремели взрывы. УНИАН передает, что прогремело по меньшей мере два мощных взрыва. Затем прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Перед этим командование Воздушных сил Украины предупреждало об угрозе применения баллистических ракет и взлете носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

Народный депутат Александр Бакумов сообщил, что Россия атаковала жилую многоэтажку.

В местных пабликах появились видео последствий атаки на дом в Днепре. На кадрах видно, что ракета попала в верхние этажи дома. Уничтожено и повреждено много квартир. Данных о пострадавших и вероятных жертвах пока нет.

Также сообщается о взрывах в Запорожье.