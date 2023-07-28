Заявлений Путина о бесплатном зерне «недостаточно»: Африка требует прекращения войны

Обещанная президентом РФ Владимиром Путиным бесплатная поставка партий зерна в шесть африканских стран не решит кризис на глобальном рынке продовольствия, нужно прекратить боевые действия. Об этом заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита Россия - Африка.

«Президент России продемонстрировал, что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном. Да, это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться прекращения огня», – заявил он.

Ассумани также сказал, что российский президент продемонстрировал готовность вести переговоры с Украиной и что теперь «другую сторону» необходимо убедить.

Он отметил, что война — это всегда непредсказуемая ситуация, поэтому нужно стремиться к прекращению боевых действий, и страны Африки готовы выступить в роли посредника между Украиной и Россией.