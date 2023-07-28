Польша и Литва готовы закрыть свои границы с Беларусью

Польша и Литва, опасаясь провокаций со стороны дислоцированных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер», рассматривают возможность закрытия границ с соседней страной. Об этом заявил журналистам замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичус.

«Эти соображения реальны, - сказал он, комментируя заявление главы МВД Польши Мариуша Каминьского, который ранее указал, что возможность закрытия пунктов пропуска с Беларусью Варшава будет согласовывать с Вильнюсом и Ригой. - Возможность закрытия границы существует».

Абрамавичус предупредил о вероятности провокаций на границе с Беларусью: «Это могут быть какие-то группировки, перебрасываемые в виде беженцев или нелегальных мигрантов с целью вызвать какие-то точечные беспорядки на границе».