Эрдоган обещает удивить мир турецким оружием

Турция представит всему миру новинки оборонной промышленности, созданные с использованием самых передовых технологий, которые откроют новые горизонты, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закрытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu.

По словам турецкого президента, начатые ранее проекты в сфере оборонпрома будут ускорены. Кроме того, Турция продолжит разработку новой продукции в соответствии с нуждами Вооруженных сил.

Президент Турции сообщил, что если в 2002 году в секторе оборонной промышленности действовало всего 57 компаний, то сегодня эта цифра равна 2500.

Турецкий лидер рассказал и о первом отечественном боевом самолете KAAN, отметив, что он вышел из ангара три месяца назад и будет готов к взлету к концу года.

«Цель Турции на предстоящий период – укрепить экосистему оборонной промышленности за счет увеличения экспорта», - добавил турецкий лидер.