«Опасное сближение» США и России в Сирии

Беспилотник антитеррористической коалиции в Сирии утром в пятницу опасно сблизился с российским самолетом Су-34, столкновения удалось избежать. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«28 июля в 07:55 на высоте 5 000 м в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России», - цитирует ТАСС Гуринова.

Он утверждает, что «российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции».

Гуринов также сообщил, что российский беспилотник «Орлан-10» 27 июля подвергся радиоэлектронному воздействию в небе над Сирией, но операторы смогли безопасно вернуть его на базу. По его словам, «провокационный и агрессивный» характер действий в отношении беспилотников ВКС РФ вызывает «особую обеспокоенность российской стороны».