Итальянский футбольный клуб «Ювентус» отстранили от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мера распространяется на сезон-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Решение о наказании принято по итогам расследования финансовых махинаций в клубе. В «Ювентусе» выявили многочисленные нарушения правила финансового фэйр-плей, а также несоответствия в отчетности. За это футбольный клуб обязали выплатить штраф в размере 20 млн евро, 10 млн евро — условные. Клуб должен будет их выплатить только в том случае, если годовая финансовая отчетность за 2023-2025 гг. не будет соответствовать требованиям УЕФА.

В конце мая 2023 года Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» 10 очков в чемпионате Италии сезона-2022/23 за финансовые махинации. По итогам сезона «Ювентус» занял седьмое место в национальном первенстве. Команда должна была сыграть в квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.