Глава украинской разведки: Скоро войдем в Крым
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов снова заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Об этом сообщает ТСН.
Точной даты Буданов называть не стал, ответив одним словом: «Скоро».
Угрозу из Беларуси Буданов назвал нереальной и заверил, что расположение там «вагнеровцев» не пугает Силы обороны Украины.
В апреле глава ГУР заявлял, что украинские войска войдут в Крым до конца весны.
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