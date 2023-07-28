Трамп обещает не сдаваться, даже если его посадят

На вопрос, остановит ли тюремный срок по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами предвыборную кампанию Трампа, тот сказал: «Отнюдь».

Бывший президент США Дональд Трамп, который участвует в кампании для переизбрания на высший пост страны, пообещал продолжать участие в избирательной гонке даже в случае приговора к тюремному сроку. Об этом Трамп сказал в интервью консервативному радиоведущему Джону Фредериксу, сообщает «Европейская правда».

«В Конституции ничего не сказано о том, что это может произойти, и даже левые радикальные сумасшедшие говорят, что нет, не остановит, и меня это тоже не остановит. Эти люди больны. То, что они делают, абсолютно ужасно», – сказал Трамп, повторив уже опровергнутый прокуратурой тезис о том, что имел полномочия рассекретить документы с гостайной, которые фигурируют в обвинении, и напомнив, что так поступали и другие экс-президенты США.

Спецпрокурор Минюста США Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения в совершении уголовных преступлений по делу об обращении с секретными документами. Теперь Трампу грозят 32 пункта обвинения в умышленном хранении информации о национальной обороне по Закону о шпионаже и восемь пунктов, связанных с предполагаемыми попытками препятствования расследованию.

Судебное заседание по делу о документах начнется 20 мая 2024 года – в разгар предвыборной кампании, где Трамп является самым популярным кандидатом среди республиканцев.