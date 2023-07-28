Путин жалуется африканцам на Украину третья мировая
Владимир Путин пожаловался представителям африканских стран, собравшимся на форуме Россия – Африка, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова: «Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить». Это тот нечастый случай, когда российский президент сообщил аудитории чистую правду. Отказываются.
Опять же, нельзя не согласиться с тем, что все проблемы должны решаться путем переговоров, но в устах человека, который устроил самую большую войну в Европе после Второй мировой, нарушив все международные нормы и договорные обязательства, взятые на себя Россией, тезис о приоритете переговоров звучит издевательски.
О том, что Россия готова к переговорам, говорится далеко не первый раз. Тут важный момент: как об этом говорится. Владимир Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров в речи 30 сентября 2022 года на торжественной церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. «Мы тут у вас оттяпали, теперь давайте договариваться».
На встрече с Си Цзиньпином 20 марта уже этого года Путин заявил, что с уважением относится к миротворческим инициативам Пекина, но возможности переговоров зависят от готовности Киева «учесть реалии». 17 июня он пожаловался на позицию Украины уже группе африканских лидеров, приехавших в Россию с мирными инициативами после посещения украинской столицы. Сейчас, по сути, снова жалобу повторил.
«Учесть реалии» в трактовке Кремля означает, что Украина должна как минимум признать потерю территорий, то есть свое поражение. Наверняка на это требование было бы навешано еще что-то по поводу недопустимости членства в НАТО и о статусе русского языка в Украине, но это уже детали. Главное: сдавайтесь! Призыв учесть реалии явно не учитывает реалии на фронте, где успехи российской армии давно не просматриваются. Кстати, это важное обстоятельство, которое делает Кремль более склонным к началу переговорного процесса: неплохо бы закрепить захваченное, пока не поздно.
Но да, в Киеве не намерены договариваться. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом является Путин. А 30 сентября 2022 года соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Документ, утвержденный указом президента, констатирует невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Украинское общество действительно не намерено мириться. Майский опрос Центра Разумкова показал, что лишь 23% респондентов выразили готовность поддержать прямые переговоры с Россией о прекращении войны, 64% таких переговоров не хотят. Кроме того, почти 68% не согласны на мир, если он означает возврат к линии разграничения, существовавшей до 24.02.2022, а не к границам 1991 года. То есть без Крыма и Донбасса украинцы не видят смысла в установлении мирных отношений с Россией, и руководство страны не может не учитывать этих настроений. Впрочем, оно само их полностью разделяет. Глава президентского Офиса Андрей Ермак на этот счет высказался в Telegram. 27 мая он написал: «Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска России».
В свою очередь, союзники Украины неоднократно заявляли, что условия перехода к миру в Украине определяет только сама Украина. А она намерена сражаться. Да, война дается очень тяжело, но очевидно, что армия лета 2023 года значительно сильнее армии, какой она была зимой, а к зиме 2024 года она станет еще сильнее. На горизонте маячат уже абсолютно реальные поставки F-16, немыслимые год назад. Откуда тут взяться унынию и склонности к перемирию? Нет, авантюру, затеянную Путиным, придется заканчивать на украинских условиях.