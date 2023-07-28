Леонид Швец, автор haqqin.az 01:02

Владимир Путин пожаловался представителям африканских стран, собравшимся на форуме Россия – Африка, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова: «Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить». Это тот нечастый случай, когда российский президент сообщил аудитории чистую правду. Отказываются. Опять же, нельзя не согласиться с тем, что все проблемы должны решаться путем переговоров, но в устах человека, который устроил самую большую войну в Европе после Второй мировой, нарушив все международные нормы и договорные обязательства, взятые на себя Россией, тезис о приоритете переговоров звучит издевательски. О том, что Россия готова к переговорам, говорится далеко не первый раз. Тут важный момент: как об этом говорится. Владимир Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров в речи 30 сентября 2022 года на торжественной церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. «Мы тут у вас оттяпали, теперь давайте договариваться».

На встрече с Си Цзиньпином 20 марта уже этого года Путин заявил, что с уважением относится к миротворческим инициативам Пекина, но возможности переговоров зависят от готовности Киева «учесть реалии». 17 июня он пожаловался на позицию Украины уже группе африканских лидеров, приехавших в Россию с мирными инициативами после посещения украинской столицы. Сейчас, по сути, снова жалобу повторил. «Учесть реалии» в трактовке Кремля означает, что Украина должна как минимум признать потерю территорий, то есть свое поражение. Наверняка на это требование было бы навешано еще что-то по поводу недопустимости членства в НАТО и о статусе русского языка в Украине, но это уже детали. Главное: сдавайтесь! Призыв учесть реалии явно не учитывает реалии на фронте, где успехи российской армии давно не просматриваются. Кстати, это важное обстоятельство, которое делает Кремль более склонным к началу переговорного процесса: неплохо бы закрепить захваченное, пока не поздно. Но да, в Киеве не намерены договариваться. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом является Путин. А 30 сентября 2022 года соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Документ, утвержденный указом президента, констатирует невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.