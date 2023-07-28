Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Закатальского района Мубариз Ахмедзаде в рамках программы самозанятости ознакомились с небольшими хозяйствами, созданными для местных жителей Гюльшан Годжаевой и Абдуллы Мамедова.

В рамках программы самозанятости Гюльшан Годжаеву обеспечили активами для открытия небольшого швейного цеха, а Абдуллу Мамедова – для открытия кузнечного цеха.

И Годжаева, и Мамедов подчеркнули, что стремятся развивать свой бизнес, правильно используя предоставленные им активы.

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в направлении расширения программ занятости в 2022 году мерами активной занятости было охвачено 171,6 тыс. человек, в том числе 6,8 тыс. человек привлечены к программе самозанятости.