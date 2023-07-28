Путин: Украина должна быть нейтральной. Это для нас принципиально
Нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран.
Путин отметил, что позиция африканских стран перекликается с мирным планом, который ранее выдвигал Китай.
«Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — цитирует РБК российского президента.