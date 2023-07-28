Путин: Устав ООН не нарушаем, а у Запада ничего не получится
Москва не нарушает положения Устава ООН, несмотря на обвинения Запада, утверждает президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран.
«Никаких нарушений Устава ООН здесь нет. Наши западные партнеры подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны, и в конечном итоге ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как действовали в Ливии без всякого решения Совета Безопасности ООН, они забыли о том, что разрушили ситуацию в Судане, они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае — против России. Ничего у них не получится. Это слишком примитивно», — приводит «Коммерсант» слова Путина.