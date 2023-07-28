Параллельно с процессом возвращения жителей на освобожденные от оккупации территории, Государственным агентством занятости, находящемуся в ведении Министерства труда и социальной защиты населения, предпринимаются активные меры по обеспечению новоприбывших работой.

Продолжается реализация программы «Великое возвращение». В частности, к родным очагам уже вернулись часть жителей села Агали Зангиланского района, села Талыш Тертерского района, а также сел Лачинского района.

В результате, активной программой занятости на данный момент охвачены до 150 жителей села Агали Зангиланского района, из которых 116 человек уже обеспечены рабочими местами, десяти жителям, изъявившим желание создать малые хозяйства, были переданы в рамках самозанятости активы в виде скота и материалов, а еще более двадцати новоприбывших привлечены в соответствии с требованиями рынка труда к курсам профессиональной подготовки.

Для поддержки в Агали временно безработных, в селе осуществляется программа «Финансирование заработной платы работников вместе с работодателем», в рамках которой часть заработной платы наемных рабочих финансируется за счет Государственного агентства занятости.

Аналогичные меры в рамках программы «Великое возвращение» осуществляются и в селе Талыш Тертерского района, где после ознакомительных встреч с членами переселенных в Талыш семей и анализа их профессиональных навыков, представители Агентства обеспечили работой уже около сорока жителей села.

Еще одним важным направлением работы Агентства является привлечение сельчан к программе самозанятости, которой на данный момент охвачены девять жителей села Тертер.