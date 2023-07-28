Зеленский анонсировал «весомые решения» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении о переговорах с премьером Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и анонсировал важные международные решения.

«Очень плодотворные переговоры. Самое важное – Катар будет с нами в реализации Формулы мира, присоединяется к общим глобальным усилиям. Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, депортированных в Россию», – цитируют его украинские СМИ.

Зеленский поблагодарил Катар «за ответственную позицию. Наши международники готовят достаточно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично, чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными».