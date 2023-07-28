Джейхун Наджафов, собкор 02:06

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) исследовала потребление мяса в 185 странах и регионах мира по типу и количеству. FAO также, чего не делала раньше, включила в этот список рыбу и морепродукты, поскольку они содержат те же органические компоненты, что и другие виды мяса. По данным FAO, самыми активными мясоедами на планете (речь идет о потреблении говядины, баранины, свинины и птицы) оказались жители Гонконга – 136,3 килограмма на душу населения в год. На втором месте США - 128,6, затем Австралия -121,5, Монголия -111,6, Аргентина -111,2, Науру - более 105, Макао -103,7, Испания -102, Израиль - 99,5 и замыкает топовую «десятку» Бразилия – 99,2 килограмм.

Лидером по потреблению говядины оказались аргентинцы - 47 килограммов в год. Свинину больше всех едят в Гонконге - 55,2 килограмма, а баранину - в Монголии (66,3 килограмма в год). Рекордсменами по мясу птицы стали Тринидад и Тобаго, Израиль, Сент-Винсент и Самоа, граждане которых потребляют в год по 60 килограммов курятины или по 15 крупных птиц на человека. Азербайджан входит в число 70 стран, в которых преобладает потребление мяса птицы. В 56 государствах больше потребляют рыбу, в 29 - свинину, в 23 - говядину, в пяти странах - баранину. По изобилию мясных продуктов на столах азербайджанских свадеб и прочих торжеств может создастся впечатление, что наше население потребляет очень много мяса и рыбы. Однако статистика утверждает, что общее потребление мяса в Азербайджане составляет весьма скромные 36,9, а вместе с рыбой – 38,9 килограмма в год на душу населения. Потребление мяса в России – почти 77, а вместе с рыбой – 98,6 килограмма, в Армении – 51, а с рыбой – 56,4, в Грузии – 35,1 (с морепродуктами более 45 килограммов в год), в Казахстане – 72 (с морепродуктами - более 74 килограммов), в Беларуси - 90,4 (с рыбой - 102 килограмма на человека в год». Комментируя по просьбе haqqin.az статистику FAO, эксперт-экономист Вахид Магеррамли отметил, что необходимый объем потребления мяса являются одним из важных условий здоровья человека, поскольку этот продукт является основным источником белка, незаменимых аминокислот, жиров и минеральные вещества. Мясо содержит натрий, фосфор, калий, магний, соединения серы, витаминов группы «B», «А» и, особенно, ценное железо.

«По международным стандартам, нормой потребления мяса на одного человека является 78 килограммов в год, - уточнил Магеррамли. - Это принятый FAO и ВОЗ «золотой стандарт», обеспечивающий человеку необходимые белки и другие жизненно важные элементы. Не случайно, во всех странах ЕС потребление мяса составляет более ста килограмм на человека. Что же касается Азербайджана, то для того, чтобы потребление этого продукта отвечало международным нормам, наша страна должна производить ежегодно 780 тысяч тонн мяса. Тогда как азербайджанские фермеры с трудом поставляют на рынок в год только 350 тысяч тонн. Причем в официальные показатели включен также импортируемый скот, которых забивают через несколько месяцев после ввоза. То есть, реальное производство мяса в Азербайджане ниже, чем цифры, указанные в официальных данных». По словам эксперта, по уровню производства мяса на душу населения Азербайджан на постсоветском пространстве опережает только Таджикистан. Все остальные страны производят больше, чем мы. «К примеру, в прошлом году импортировали из Грузии 175 тысяч голов мелкого рогатого скота, - сообщил Магеррамли. - При этом стоимость мяса в Азербайджане остается самой высокой среди всех бывших республик СССР».

Эксперт убежден, что проблема заключается в неэффективности нашей системы животноводства, работа которой напоминает бег на ленте движущегося эскалатора, но только в противоположную сторону. По его словам, ответственным за производство мяса является Министерство сельского хозяйства Азербайджана, которое по роду деятельности должно развивать животноводство интенсивными методами, поскольку одними попытками увеличить поголовье скота прогресса в развитии животноводства достичь невозможно. «Прежде всего, необходимо повысить производительность пастбищ и обеспечить животноводов качественными кормами, - говорит Магеррамли. – К сожалению, наша страна испытывает дефицит пастбищ с богатым травяным покровом, вызванный климатическими изменениями и уменьшением осадков. Очень много говорилось о том, что луга необходимо орошать, вносить в почву недостающие минеральные удобрения, организовать периодичность выпаса скота, чтобы не истощить пастбища... Но все эти рекомендации остались без внимания госструктур. Такая же ситуация с явно недостаточным производством кормов. Следует понимать, что повышение производства мяса напрямую зависит от мощностей кормопроизводства.