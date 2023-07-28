Объединенные Арабские Эмираты с пятницы вводят временный запрет на экспорт и реэкспорт риса, чтобы обеспечить необходимый уровень предложения на внутреннем рынке. Соответствующий указ подписал министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари, передает ТАСС.

Согласно документу, ограничение введено сроком на четыре месяца. При этом ведомство указало, что действие указа «может быть автоматически продлено, если не последует решение о его отмене». Запрет, в частности, распространяется на реэкспорт индийского риса, ввезенного в ОАЭ после 20 июля.

20 июля власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением «басмати». Как сообщило Министерство по делам потребителей и продовольственного распределения, такое решение обусловлено необходимостью стабилизировать цены путем восстановления баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.