«Мы приехали не за бесплатным зерном»: Африка призывает Россию вернуться к зерновой сделке

Президент ЮАР Сирил Рамафоса уважает безвозмездные поставки российского зерна в нуждающиеся страны Африки, но лидеры приехали на саммит не для этого. Об этом он сказал на встрече африканской миссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«И мы сюда пришли не для того, чтобы просить о каких-то дарах. ...Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера»,— сказал Рамафоса, которого цитирует Интерфакс.

Президент ЮАР отметил, что страны Африки предлагали России возобновить участие в зерновой сделке, говорили о необходимости открытия Черного моря, чтобы оно «было открыто для мировых рынков».