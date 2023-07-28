«Зомби-апокалипсис»: в российской области некому лечить участников войны

Как рассказал сотрудник областного министерства здравоохранения, врачей не хватает, лечить раненых некому, а участники боевых действий возвращаются не только с ранениями, но и с психологическими проблемами, а также с алкогольной и наркотической зависимостью.

В Кемеровской области РФ некому лечить участников войны с Украиной. По словам анонимного сотрудника Минздрава региона, происходящее в стационарах напоминает «зомби-апокалипсис». Об этом сообщает The Insider.

«Раненые, ампутанты, наркозависимые, алкоголики, люди с психическими и психологическими проблемами… У меня нет доступа к точным цифрам по всему Кузбассу. Но скажу одно: есть специальный реестр таких пациентов с СВО. И судить о реальном размере этого реестра можно, например, по тому, что только один кемеровский врач должен в месяц обследовать 200–250 и более именно пациентов, вернувшихся с войны», - говорит чиновник.

По его словам, в приеме психостимуляторов на войне признаются «чуть ли не через одного». Амфетамин, «спиды», «скорость» — психостимуляторы, которые позволяют бойцам на фронте не спать сутками, быть сконцентрированными, активными, в хорошем настроении.

Из-за употребления наркотиков у них наблюдаются серьезные поведенческие проблемы, конфликтность, раздражительность, некоторые не могут себя контролировать. Как отметил врач, этим пациентам просто необходима помощь клинического психолога, получить которую они не могут из-за нехватки специалистов. В психиатрическую больницу, где есть подобные врачи, отправляют только самых тяжелых пациентов.

Многие специалисты увольняются и уходят в частные клиники. «Эта СВО — как еще одно надгробие на могиле. Врачей и без того почти не осталось, а сейчас и последние уходят. Нереальные требования к ним, это понятно», — говорит чиновник. Помимо этого, врачей отправляют в долгосрочные командировки на оккупированные Россией украинские территории.