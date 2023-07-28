Азербайджан на протяжении почти 30 лет сталкивался с военной агрессией Армении и оккупацией ею азербайджанских территорий, массовыми убийствами азербайджанцев, стариков, женщин, детей, около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно ситуации в регионе.

«Вопреки своим обязательствам Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских земель, а наоборот, осуществляла их ротацию посредством Лачинской дороги, снабжала их оружием и боеприпасами, продолжала финансирование своих войск на азербайджанских территориях за счет госбюджета Армении, занималась разграблением природных богатств Азербайджана.

В целях контроля своих границ и пресечения незаконной деятельности Армении Азербайджан установил на своей суверенной территории пограничный пункт пропуска «Лачин». Несмотря на обеспечение Азербайджаном перехода жителей армянского происхождения, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через пограничный пункт пропуска, армянская сторона с целью продолжения незаконной деятельности на азербайджанских территориях распространила ложные заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе. В то же время Ереван совершал провокации, в частности, обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля.

Азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, в том числе использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Но армянская сторона выступила против этих предложений, которые были поддержаны со стороны Европейского союза и МККК, заблокировала доступ к территории, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах. Это еще раз указывает на то, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляциями.

Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс», - подчеркивается в заявлении.

В МИД добавили, что Армения продолжила осуществлять минирование азербайджанских территорий вопреки трехсторонним заявлениям от 10 ноября 2020 года. Вопреки положению заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, в результате минирования азербайджанских территорий Арменией, доставки и установки на азербайджанских землях мин производства 2021 года, а также целенаправленного игнорирования международным сообществом минной угрозы со стороны Армении, с ноября 2020 года жертвами мин стали 303 азербайджанца, в том числе двое журналистов.

Недопустимо, чтобы ряд стран и международных организаций, закрываших глаза на оккупацию азербайджанских территорий в течение 30 лет, делали предвзятые заявления против Азербайджана. Эти страны и международные организации в течение последних трех лет также пренебрегали наличием армянских вооруженных сил на территории Азербайджана. Мы требуем от стран и международных организаций, обманутых манипуляциями Армении и делающих предвзятые заявления, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела нашей страны и положить конец политике двойных стандартов», - отмечается в сообщении.