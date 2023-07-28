ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совет Безопасности (СБ) ООН резко осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.

«Члены Совета Безопасности ООН резко осудили попытки неконституционным путем сменить законное правительство Нигера 26 июля 2023 года.

Призываем немедленно освободить демократически избранного президента республики Мохамеда Базума без условий и подчеркиваем необходимость защитить его, его семью и членов правительства», - отмечается в заявлении.

Совбез ООН также «подчеркнул чрезвычайную необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере в соответствии с дополнительным протоколом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о демократии и надлежащем правлении», выразил солидарность с народом Нигера и «подчеркнул важность защиты населения и непрерывного предоставления гуманитарной помощи».