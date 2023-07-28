Китай предостерег Японию

Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

Мы призываем Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, а также предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений в нужное русло», - заявил Кэфэй.

По его словам, новая версия «Белой книги» Японии придерживается ошибочного восприятия Китая и «намеренно раздувает» китайскую военную угрозу, нагнетает напряженность в регионе, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая.