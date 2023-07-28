Потери россиян в Бахмуте сравнили с Афганистаном

Россия перебрасывает все силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать свои позиции. Потери россиян на этом направлении уже превышают потери советской армии во время войны в Афганистане, рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Как пояснил Череватый, Бахмутское направление и Бахмут имеет для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное.

«Потери для армии 21-го века на направлении являются невероятными, поскольку враг «положил» своих солдат уже больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда силы, чтобы удержать позиции, украинская земля и дальше освобождается метр за метром.

Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений», - рассказал он.