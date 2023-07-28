Из России запретили вывозить рис

В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте России правительства в субботу.

"Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию", - говорится в постановлении.

В правительстве России добавили, что "кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", добавив, что это решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.