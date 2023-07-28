Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:28

Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани неожиданно прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот уж совсем, что ли, авторам haqqin писать не о чем, - ворчливо заметит сердитый читатель. – Где Киев, где Катар, кто там приехал – новость так себе. На каждый чих не наздравствуешься». Можно было бы и согласиться, а правда, и с чего бы вдруг, но это если не знать о роли Дохи в международных отношениях и американских раскладах.

Катар американцы назначили посредником по самым острым для себя вопросам, прямое вмешательство в которые администрации США может вызвать массу недоуменных вопросов в Конгрессе. Саудиты и Эмираты пытались это решение опротестовать, выдвинув Дохе ультиматум и попытавшись удавить ее экономической блокадой. Они даже Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, купили, чтобы Вашингтон не был против, – но кто такой Кушнер против Реджепа Эрдогана, безоговорочно заявившего о поддержке Катара и его нарастающей роли? И теперь Катар и эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани– звезды мировой закулисной дипломатии. Хотите конфиденциальных переговоров с талибами? Вам в Доху. Желательны негласные беседы с представителями центральноазиатских государств – вам по тому же адресу. С иранцами побеседовать – туда же. О ценах на газ – рейсы Qatar Airways летают регулярно во все страны мира, прекрасный сервис на борту гарантирован. Поэтому официальные заявления типа «визит шейха Мухаммеда на Украину проходит в рамках усилий, которые Катар предпринимает для смягчения гуманитарных последствий российско-украинского кризиса», можно сразу игнорировать. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани «неожиданно» прибыл в Киев сразу по двум важным вопросам. Первый – судьба зерновой сделки, вопреки всякой логике обрушенной Москвой. Второй – уточнение украинской формулы мира, вокруг которой наметилось некоторое, пусть и тщательно скрываемое, дипломатическое оживление.