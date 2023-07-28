Что ищет Катар в Киеве актуальный комментарий
Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани неожиданно прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вот уж совсем, что ли, авторам haqqin писать не о чем, - ворчливо заметит сердитый читатель. – Где Киев, где Катар, кто там приехал – новость так себе. На каждый чих не наздравствуешься». Можно было бы и согласиться, а правда, и с чего бы вдруг, но это если не знать о роли Дохи в международных отношениях и американских раскладах.
Катар американцы назначили посредником по самым острым для себя вопросам, прямое вмешательство в которые администрации США может вызвать массу недоуменных вопросов в Конгрессе. Саудиты и Эмираты пытались это решение опротестовать, выдвинув Дохе ультиматум и попытавшись удавить ее экономической блокадой. Они даже Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, купили, чтобы Вашингтон не был против, – но кто такой Кушнер против Реджепа Эрдогана, безоговорочно заявившего о поддержке Катара и его нарастающей роли?
И теперь Катар и эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани– звезды мировой закулисной дипломатии. Хотите конфиденциальных переговоров с талибами? Вам в Доху. Желательны негласные беседы с представителями центральноазиатских государств – вам по тому же адресу. С иранцами побеседовать – туда же. О ценах на газ – рейсы Qatar Airways летают регулярно во все страны мира, прекрасный сервис на борту гарантирован.
Поэтому официальные заявления типа «визит шейха Мухаммеда на Украину проходит в рамках усилий, которые Катар предпринимает для смягчения гуманитарных последствий российско-украинского кризиса», можно сразу игнорировать. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани «неожиданно» прибыл в Киев сразу по двум важным вопросам. Первый – судьба зерновой сделки, вопреки всякой логике обрушенной Москвой. Второй – уточнение украинской формулы мира, вокруг которой наметилось некоторое, пусть и тщательно скрываемое, дипломатическое оживление.
Визит шейха Мухаммеда, словом, является зондажом позиции Киева: а не устал ли он противостоять Москве, а насколько решительно готов противостоять и дальше, согласен ли отправлять зерно на мировые рынки в обход традиционных путей?
Ну и о дополнительной гуманитарной помощи Украине от Катара и других государств Залива поговорили, конечно. Россия попыталась смазать этот внезапный визит, тут же, как новость появилась в информационной ленте, заявив, что «в [нынешнем] июне шейх Мухаммед посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым» и даже обсуждал с ними некие совместные экономические проекты стоимостью аж в 160 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу составляет около 1,7 миллиарда долларов.
На Востоке - люди вежливые и всегда готовы поддержать разговор с собеседником на интересующую его тему. Что совершенно не означает, как и в данном случае, что после этого разговора последуют какие-то конкретные решения. Он в Москву с теми же целями приезжал, что и сейчас в Киев, – получить ответы на интересующие его вопросы о зерновой сделке, на которой Катар не прочь подзаработать в качестве посредника, и, в более глобальном смысле, о формуле мира в Украине глазами Москвы.
А потом возникнет какая-нибудь «мирная инициатива» за авторством Катара. Или новый формат зерновой сделки. И, казалось бы, – причем здесь американцы или турки, в Дохе сами все сформулировали. Большая политика – она ведь именно так и делается, чтобы скрыть интересы истинных авторов ее инициатив.