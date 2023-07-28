Началась продажа льготного жилья в Баку и Гяндже

Продажа 436 квартир по второму этапу в Ясамальском жилом комплексе, 510 квартир по второму этапу Говсанском жилом комплексе, 243 квартир в жилом комплексе "Гянджа", в общей сложности 1189 квартир начнется 29 июля 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.

В соответствии с "Порядком приобретения гражданами на льготных условиях квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Азербайджана", выбор квартир в порядке ожидания начнется 3 августа 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.