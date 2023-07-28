Закир Гасанов собрал генералов

29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова, сообщили в Минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских объединений.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед армией.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Коснувшись участившихся в последнее время случаев применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временного размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны, министр дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.

В целях поддержания высокого уровня профессионализма, практических навыков военнослужащих и боеспособности подразделений была подчеркнута важность организации учений, проводимых во взаимодействии войск, в соответствии с условиями реального боя, регулярного уточнения оперативных планов и уделения особого внимания повышению качества учений.

На совещании были обсуждены вопросы боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск в новом учебном периоде, до сведения командующих видами войск был доведен ряд предстоящих задач.

Была отмечена важность неукоснительного соблюдения правил безопасности и принятия необходимых противопожарных мер при выполнении служебно-боевых задач.

На совещании было поручено уделить особое внимание планомерному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях.

В заключение генерал-полковник Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле, и дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика «Су-25 ML» (модернизированный «Лачин») и его эффективному применению при выполнении боевых задач.