Алиев соболезнует о кончине Томаса Гольца НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье известного американского журналиста, писателя, публициста Томаса Гольца в связи с его кончиной.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
"Нас крайне опечалило известие о кончине известного журналиста, писателя, публициста, большого друга Азербайджана Томаса Гольца.
Томас Гольц завоевал большой авторитет благодаря своей многолетней эффективной журналистской деятельности, богатому опыту и высокому профессионализму, своим глубоким исследованиям, всесторонним, беспристрастным аналитическим материалам и статьям, внес вклад в достижение мира и примирения в горячих конфликтных точках.
Томас Гольц был большим другом Азербайджана. Он неоднократно посещал Азербайджан и был свидетелем самых значимых исторических моментов нашей страны. В Азербайджане к нему всегда относились с особым уважением и симпатией. После Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года Томас Гольц был одним из первых журналистов, который донес информацию о трагедии до мировой общественности. Его статьи, книги и фильмы об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который остался в прошлом, внесли неоценимый вклад в донесение до мира правого голоса Азербайджана.
Я высоко ценю уважение и почтение, искренние дружеские отношения, которые были между Томасом Гольцем и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Я всегда с добрыми чувствами вспоминаю мои встречи и беседы с ним и особенно нашу встречу в Шуше в мае этого года. Светлая память о Томасе Гольце всегда будет жить в сердце нашего народа.
В эти трудные минуты разделяю вашу боль, вместе с Мехрибан ханум выражаю глубокое соболезнование всем членам вашей семьи".
*** 12:20
Известный американский писатель и журналист Томас Гольц скончался в возрасте 68 лет.
Гольц является автором книги «Азербайджанский дневник», рассказывающей о событиях, произошедших в общественно-политической жизни Азербайджана с 90-х годов прошлого столетия до настоящего времени, свидетелем которых был сам журналист.
Он является одним из первых зарубежных журналистов, побывавших в Ходжалы и написавших о совершенном там армянами геноциде в отношении азербайджанцев.
Гольц был почетным доктором Университета АDА.