Украинцы использовали северокорейские ракеты

Украинские войска использовали для обстрелов российских позиций ракеты, изготовленные в Северной Корее.

Северокорейские снаряды для советской РСЗО «Град» использовали украинские силы под Бахмутом. Как отмечается, большинство боеприпасов были изготовлены в КНДР в 1980-х и 1990-х годах.

Северокорейские снаряды часто дают осечку или не взрываются, однако в нынешних условиях украинским войскам зачастую не приходится выбирать.

Украинские военные рассказали, что эти ракеты «изъяла с корабля» одна дружественная страна. Более подробную информацию они предоставить отказались.