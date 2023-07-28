Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии ночью и вечером в некоторых частях полуострова вероятны дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 26-31° тепла.

В большинстве районов Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди, временами интенсивные, а также грозы. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.