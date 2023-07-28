Штурмовик «Су-25», отправленный в плановом порядке в Турцию, был доставлен в Азербайджан после завершения работ по модернизации, осуществленных турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ.

Были выполнены испытательные полеты самолета «Су-25 ML» (модернизированный «Лачин»), модернизированного в рамках проекта «Лачин» и переданного в пользование нашим военным пилотам.

Завершены испытания установленных на самолете «умных» бомб и ракет турецкого производства, в целом, проделанная работа получила положительную оценку военных специалистов.

Отметим, что церемония подписания контракта по проекту модернизации «Су-25» (Лачин) между Министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией TUSAŞ состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.